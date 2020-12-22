Осенняя распродажа Steam установила новые рекорды

Прошедшая «неделя скидок» охватила не только в онлайн-магазине захватила не только «Чёрную пятницу», но и «Киберпонедельник», передаёт 3DNews. В том числе и это позволило создателям Half-Life установить новые рекорды. По заявлениям самой Valve, прошедшая осенняя распродажа привлекла около 1 млн новых покупателей, что на 33% больше прошлогоднего результата. Также выросло и максимальное число одновременных пользователей в период проведения акции — их было около 24 млн, что на 7 млн больше показателей 2019 года.

Отметим, что осенняя распродажа — уже традиционный период скидок и розыгрышей на платформе. Вместе с ней компания также проводит весенние, летние и зимние распродажи.