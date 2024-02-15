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Игры
Опубликовано 15 февраля 2024, 15:00
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Ошибка разработчиков Lies of P привела к удалению антипиратской защиты в игре

Пиратские копии сразу появились на торрентах
Разработчики игры Lies of P по мотивам сказки о Пиноккио недавно выпустили патч 1.5.0.0 для исправления ошибок и добавления нового контента. Но вместе с этим напрочь удалили из игры технологию антипиратской защиты Denuvo.
Ошибка разработчиков Lies of P привела к удалению антипиратской защиты в игре

© Neowiz Games

Через некоторое время на торрентах появились полностью рабочие пиратские копии игры. По мнению опрошенных критиков и геймеров, произошедшее — ошибка как разработчиков из корейской студии Round8 Studio, так и компании-издателя Neowiz.

Lies of P — одна из самых популярных игр в Steam. Игра получила очень высокие оценки — 80-85%, а также рейтинг «очень положительные отзывы» — 92%. Продукт вышел 19 сентября 2023 года и за месяц был продан в количестве 1 млн копий. Lies of P вышла на PS 4 и 5, ПК, Xbox One и Series X/S. Игра доступна и подписчикам сервиса Game Pass.

Источник:DSOGaming
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#Denuvo
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#пиратство
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#торрент