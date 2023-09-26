Основанная в России студия начала разработку новой игры по «Звёздным Войнам»

Информация об этом стала известна благодаря профилю Алексея Провиторова, старшего продюсера компании Saber Interactive, размещённому на платформе Linkedin.

Согласно его резюме, с июня 2022 года команда занимается разработкой новой ААА-игры, основанной на популярной диснеевской франшизе.

Проект обещает быть масштабным, и, учитывая, что разработка находится на начальном этапе, анонс игры в ближайшее время вряд ли произойдёт.

Однако это не единственная новость из мира «Звёздных Войн»: недавно стало известно, что игра Star Wars Eclipse от Quantic Dream всё ещё в разработке, как и Outlaws от Ubisoft, а также проект Skydance.

Кроме того, компания Respawn уже приступила к созданию продолжения Star Wars Jedi.

В свете этих новостей, фанаты вселенной «Звёздных Войн» могут радоваться: их ждёт множество интересных игровых проектов, и основанная в России студия Saber Interactive активно участвует в этом процессе.