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Основатель Valve Гейб Ньюэлл рассказал о будущем серии Half-Life

Как оказалось, VR вдохнула в нее жизнь
На YouTube канале Valve News Network опубликовали видео, в котором пересказали интервью основателя Valve Гейба Ньюэлла Джеффу Кили. Так как беседа находится под строгим NDA, многие моменты разговора до сих пор недоступны для широкой общественности. Но даже из того, что есть, можно выяснить, что разработчик Half-Life рассказал о будущем серии.

По словам Ньюэлла, команда разработчиков была очень вдохновлена работой на Half-Life: Alyx — первой игры компании для шлемом виртуальной реальности, говорится в видео на канале Valve News Network. И это самое вдохновение открыло путь для девелоперов в создании новых игр в легендарной серии:

Команда Half-Life: Alyx работала очень продуктивно. Они загорелись идеей создания игр по Half-Life и VR-проектов. У сотрудников есть мотивация, но из-за коронавируса разработка продвигается лишь на 50–75% от того, что можно было сделать.
Гейб Ньюэлл
Глава Valve

При этом глава Valve также отметил, что компания не особо любит распространяться о своих планах, так как она уже успела обжечься о гнев фанатов в случае, когда обещания не удается сдержать. В качестве примера он привел многострадальную Half-Life 3, которую внутри студии пытались разрабатывать с нуля несколько раз, но общественности об этом не было ничего известно. И все именно из-за того, что знай поклонники о факте работы над новой Half-Life и ее дальнейшей отмене, реакция комьюнити могла бы быть непредсказуемо негативной.