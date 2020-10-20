Основатель Valve Гейб Ньюэлл рассказал о будущем серии Half-Life

При этом глава Valve также отметил, что компания не особо любит распространяться о своих планах, так как она уже успела обжечься о гнев фанатов в случае, когда обещания не удается сдержать. В качестве примера он привел многострадальную Half-Life 3, которую внутри студии пытались разрабатывать с нуля несколько раз, но общественности об этом не было ничего известно. И все именно из-за того, что знай поклонники о факте работы над новой Half-Life и ее дальнейшей отмене, реакция комьюнити могла бы быть непредсказуемо негативной.