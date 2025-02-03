От ARC B580 до RTX 5090: бывший эксклюзив PlayStation 5 «Spider-Man 2» протестировали на 35 видеокартах

Тесты проводились на системе с Ryzen 7 9800X3D, материнской платой MSI MPG X870E CARBON WIFI и 32 ГБ DDR5-6200. Игра запускалась на максимальных настройках в разрешениях FullHD, QuadHD и UltraHD.

Оптимизация проекта вызывает вопросы. RTX 3050 не обеспечивает стабильные 30 fps в 1080p, а RTX 3060 в FullHD выдает лишь 57 кадров в секунду, с просадками до 40 fps.

Видеокарты Intel отстают от конкурентов в своем ценовом сегменте. Для 60 fps без провалов в 1080p требуется RTX 3070 Ti или Radeon RX 6800.

В QuadHD стабильные 60 fps показывают RTX 4070 и Radeon RX 7800 XT, а в 4K этого добились лишь RTX 4090 и RTX 5090. Даже RTX 5090 не держит стабильные 60 fps в 4K без технологий масштабирования.

С DLSS/FSR Quality 1080p/60 fps с трассировкой лучей возможны на RTX 4070 и Radeon RX 7900 GRE.

Игра требует минимум 8 ГБ VRAM в 1080p и 12 ГБ для максимальных настроек с рейтрейсингом. Она также сильно загружает процессор, что может привести к проблемам на слабых системах.