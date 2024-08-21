От NES до Switch: Nintendo откроет в Японии музей всех своих консолей

Опубликовано 21 августа 2024, 07:34
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От NES до Switch: Nintendo откроет в Японии музей всех своих консолейУже в 2024 году
Nintendo планирует открыть в Японии интерактивный музей.
Он будет охватывать более чем столетнюю историю компании, начиная от самых первых настольных игр и заканчивая современными игровыми консолями, такими как Switch.
Один из главных акцентов выставки — возможность погружения в золотую эпоху видеоигр через игровые зоны, где посетители смогут взаимодействовать с гигантскими контроллерами и поучаствовать в классических играх на консолях Famicom, Wii и других. Также предусмотрены мастер-классы по созданию коллекционных карточек и игровые зоны с ретро-играми, такими как Super Mario Bros.
Ожидается, что музей откроется в октябре этого года и станет обязательным местом для посещения как для поклонников Nintendo, так и для всех любителей видеоигр.