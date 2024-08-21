От NES до Switch: Nintendo откроет в Японии музей всех своих консолей

Он будет охватывать более чем столетнюю историю компании, начиная от самых первых настольных игр и заканчивая современными игровыми консолями, такими как Switch.

Один из главных акцентов выставки — возможность погружения в золотую эпоху видеоигр через игровые зоны, где посетители смогут взаимодействовать с гигантскими контроллерами и поучаствовать в классических играх на консолях Famicom, Wii и других. Также предусмотрены мастер-классы по созданию коллекционных карточек и игровые зоны с ретро-играми, такими как Super Mario Bros.

Ожидается, что музей откроется в октябре этого года и станет обязательным местом для посещения как для поклонников Nintendo, так и для всех любителей видеоигр.