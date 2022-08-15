От Valve не дождёшься: фанат создал собственный Counter-Strike: Source 2

Успела компания и разработать (а также отправить в релиз) следующую версию движка — Source 2. Но вторую часть CS:S на её базе игровая студия почему-то так и не представила.

Исправить ситуацию взялся энтузиаст под ником Gabe Follower. Он создал собственный Counter-Strike: Source 2 и опубликовал в Сети запись игрового процесса своего детища. Проект разрабатывается при помощи конструктора s&box.

На данный момент нет точной информации, как скоро проект увидит свет и станет доступен всем желающим. Стоит отметить, что за ником Gabe Follower скрывается российский пользователь по имени Максим.