Отечественный шутер Escape from Tarkov перестал работать в РФ

Опубликовано 23 декабря 2024, 07:081 мин.
Отечественный шутер Escape from Tarkov перестал работать в РФЕсть слухи, что не обошлось без руки Роскомнадзора
Российские геймеры столкнулись с неприятной новостью: с 20 декабря 2024 года они больше не могут запустить популярный шутер Escape from Tarkov.
Пользователи сообщают о бесконечной загрузке профиля, постоянных сбоях и проблемах с поиском матчей. Эти трудности затронули исключительно игроков из РФ, тогда как в других странах игра работает без сбоев.
Разработчики из Battlestate Games оперативно отреагировали на ситуацию. В своем заявлении в социальной сети VK они заверили, что инфраструктура и серверы игры функционируют корректно, а проблема не связана с внутренними техническими неполадками.
Сейчас команда активно ищет пути решения возникших трудностей.
Мнения игроков в комментариях разделились. Многие предполагают, что причиной может быть блокировка IP-адресов серверов игры Роскомнадзором. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.