Отечественный шутер Escape from Tarkov перестал работать в РФ

Пользователи сообщают о бесконечной загрузке профиля, постоянных сбоях и проблемах с поиском матчей. Эти трудности затронули исключительно игроков из РФ, тогда как в других странах игра работает без сбоев.

Разработчики из Battlestate Games оперативно отреагировали на ситуацию. В своем заявлении в социальной сети VK они заверили, что инфраструктура и серверы игры функционируют корректно, а проблема не связана с внутренними техническими неполадками.