«Отличная работа над ошибками»: эксперты расхвалили новенькую карманную консоль Steam Deck OLED

Эксперты из Digital Foundry, технического подразделения сайта Eurogamer, высоко оценили эту новинку, назвав её «отличной работой над ошибками».

Новая версия Steam Deck претерпела значительные аппаратные улучшения. Основным нововведением стал OLED-дисплей, который не только увеличился на 0,4 дюйма, но и получил частоту обновления 90 Гц и поддержку HDR.

Яркость экрана также значительно возросла, достигая 1000 нит, что делает его лучшим среди всех портативных консолей.

Кроме того, обновились и внутренности устройства: в нём установлен 6-нм чип AMD Van Gogh, улучшенные память и система охлаждения. Все эти изменения обеспечивают прирост производительности до 8% в зависимости от игры и делают работу консоли заметно тише.

Одним из ключевых преимуществ новой версии является увеличенное время автономной работы. По данным Valve, новая консоль способна работать на 25% дольше, но эксперты Digital Foundry утверждают, что на практике разница может достигать даже 45%.