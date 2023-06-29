Отстают на целое поколение: новая портативка Nintendo Switch 2 будет такой же «мощной», как вышедшая в 2013 году PS4

Масла в огонь рассуждений подлил глава Activision Blizzard Бобби Котик. Выяснилось, что он ведёт переговоры с Nintendo относительно выпуска игр компании для новой консоли.

Инсайдер по дником поделился информацией, согласно которой производительность следующей версии портативки Nintendo будет сопоставима с PlayStation 4 и Xbox One. То есть она будет значительно мощнее текущей версии.

При этом важно понимать, что обе приведённые выше консоли — это игровые приставки прошлого поколения. А значит, условная Nintendo Switch 2 вновь будет отставать по производительности от текущих домашних вариантов.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что новая консоль Nintnedo выйдет не раньше марта-апреля 2024 года.