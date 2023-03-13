Ответ неверный: фанаты слили ещё больше материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2 после официального ответа разработчиков на утечку

Ответ неверный: фанаты слили ещё больше материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2 после официального ответа разработчиков на утечкуЖдём новой реакции GSC Game World
Накануне вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2 случился скандал: авторы фанатского VK-сообщества «Вестник “Того Самого Сталкера”» призвали разработчиков из GSC Game World изменить отношение к российским игрокам.
Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
Для придания веса своей просьбе, они также опубликовали ряд концептов проекта, ранее нигде не публиковавшихся. В ответ на это команда, разрабатывающая второй S.T.A.L.K.E.R. заявила, что не поддастся на угрозы.
Не долго думая, «Вестник “Того Самого Сталкера”» опубликовал новую порцию материалов по игре. На этот раз все желающие смогли увидеть концепт-арты переделанных крыс и других мутантов, которые появятся в проекте:
Отметим, что S.T.A.L.K.E.R. 2 долгое время рекламировалась и продвигалась с использованием русского языка как основного. Но после начала конфликта на Украине, GSC Game World полностью отказалась от отечественной локализации и начала выпускать трейлеры тайтла на английском языке.