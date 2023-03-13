Игры
08:49, 13 марта 2023
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Ответ неверный: фанаты слили ещё больше материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2 после официального ответа разработчиков на утечку

Ждём новой реакции GSC Game World

Накануне вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2 случился скандал: авторы фанатского VK-сообщества «Вестник “Того Самого Сталкера”» призвали разработчиков из GSC Game World изменить отношение к российским игрокам.

Ответ неверный: фанаты слили ещё больше материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2 после официального ответа разработчиков на утечку

Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2

Для придания веса своей просьбе, они также опубликовали ряд концептов проекта, ранее нигде не публиковавшихся. В ответ на это команда, разрабатывающая второй S.T.A.L.K.E.R. заявила, что не поддастся на угрозы.

Не долго думая, «Вестник “Того Самого Сталкера”» опубликовал новую порцию материалов по игре. На этот раз все желающие смогли увидеть концепт-арты переделанных крыс и других мутантов, которые появятся в проекте:

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Фото: VK / Вестник «Того Самого Сталкера»

Отметим, что S.T.A.L.K.E.R. 2 долгое время рекламировалась и продвигалась с использованием русского языка как основного. Но после начала конфликта на Украине, GSC Game World полностью отказалась от отечественной локализации и начала выпускать трейлеры тайтла на английском языке.

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