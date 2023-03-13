Ответ неверный: фанаты слили ещё больше материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2 после официального ответа разработчиков на утечку

Для придания веса своей просьбе, они также опубликовали ряд концептов проекта, ранее нигде не публиковавшихся. В ответ на это команда, разрабатывающая второй S.T.A.L.K.E.R. заявила, что не поддастся на угрозы.

Не долго думая, «Вестник “Того Самого Сталкера”» опубликовал новую порцию материалов по игре. На этот раз все желающие смогли увидеть концепт-арты переделанных крыс и других мутантов, которые появятся в проекте: