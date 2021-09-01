Overwatch и другие игры Blizzard продаются со скидками

Игры
Сегодня в 17:21
Overwatch и другие игры Blizzard продаются со скидкамиДо 6 сентября
В Battle.net стартовала большая распродажа игр. Со скидками продаются Overwatch, World of Warcraft и прочие хиты Blizzard.
Так, купить Call of Duty: Modern Warfare предлагается за полцены. Напомним, что в обычное время игра доступна за 1 999 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить за 999.
Overwatch, в свою очередь, можно ухватить с 40% скидкой, то есть за 599 рублей вместо исходных 999.
На 50% упала стоимость и Call of Duty: Black Ops Cold War. Так, если в обычное время игра продается за 2 799 рублей, тогда как сейчас она доступна за 1 399.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в данной распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Акцией можно воспользоваться вплоть до 6 сентября.