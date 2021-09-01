Overwatch и другие игры Blizzard продаются со скидками

На 50% упала стоимость и Call of Duty: Black Ops Cold War. Так, если в обычное время игра продается за 2 799 рублей, тогда как сейчас она доступна за 1 399.

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