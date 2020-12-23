Overwatch стал временно бесплатным

Поиграть в игру бесплатно можно вплоть до 4 января. Пользователям предоставляется доступ ко всем 32 героям и 28 картам. Причем, весь прогресс, который достигнут в пробной версии, можно сохранить.

Помимо того, что в игру до 2021 года можно будет играть бесплатно, на нее еще действует скидка. Так, стандартное издание Overwatch продается за 599 рублей вместо прежних 999 рублей, тогда как легендарное - за 1299 рублей вместо прежних 2 699 рублей. Воспользоваться бесплатным периодом можно по этой ссылке, а купить игру со скидкой - по этой.