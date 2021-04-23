"Ожившая" настольная игра Hand of Fate 2 раздается бесплатно

Hand of Fate 2 представляет из себя игру в жанре ролевого боевика с коллекционной карточной игрой. Пользователям предоставляется возможность собрать колоду из карт, которые и определяют уровни, по которым будет двигаться главный герой. Каждая карта связана с определенным сюжетным поворотом.

Скачать Hand of Fate 2 бесплатно можно вплоть до 29 апреля. Сделать это можно по этой ссылке.. В обычное время стоимость игры составляет 649 рублей.

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