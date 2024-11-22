Ozon Банк начал пополнять Steam-кошельки россиян без комиссии

Опубликовано 22 ноября 2024, 07:151 мин.
Ozon Банк начал пополнять Steam-кошельки россиян без комиссииНо переплатить все же придется
Ozon Банк запустил сервис для пополнения кошельков Steam российских пользователей, а также жителей Казахстана и Беларуси.
Основной особенностью услуги стало отсутствие комиссии, что отличает её от аналогичных решений, таких как сервис QIWI, который ранее ввёл комиссию в размере 11%.
Однако, воспользоваться новой функцией могут только владельцы физических или виртуальных карт банка, а максимальная сумма одного пополнения составляет 15 000 рублей.
Несмотря на отсутствие прямой комиссии, пользователям всё же придётся столкнуться с дополнительными расходами из-за конвертации валют. Платежи обрабатываются в долларах США, что приводит к разнице в итоговой сумме.
Так, например, за пополнение на $15 пользователю будет выставлен счёт в 1668 рублей, что на 10% превышает сумму по текущему курсу ЦБ РФ.