Ozon Банк начал пополнять Steam-кошельки россиян без комиссии

Основной особенностью услуги стало отсутствие комиссии, что отличает её от аналогичных решений, таких как сервис QIWI, который ранее ввёл комиссию в размере 11%.

Однако, воспользоваться новой функцией могут только владельцы физических или виртуальных карт банка, а максимальная сумма одного пополнения составляет 15 000 рублей.