Игры
Сегодня в 16:31
Ozon запустил распродажу техники со скидками до 60% в честь 23 февраля
От смартфонов до консольных игр
Череда распродаж в честь 23 февраля набирает обороты. На этот раз к ней примкнул онлайн-магазин Ozon, который распродает технику со скидками до 60%.
Так, машинка для стрижки Philips продается за 2 199 рублей вместо прежних 4 290 рублей.
Беспроводные наушники JBL T100TWS, в свою очередь, доступны с 42% скидкой.
За 1490 рублей вместо прежних 3590 рублей можно ухватить тостер Philips Daily Collection.
В акции также можно встретить и игры. Так, с 25% скидкой можно купить нашумевший тайтл Cyberpunk 2077 для консоли PS 4. А за полцены предлагается игра UFC 4.
В распродаже участвует более 1500 товаров, в числе которых наушники, телевизоры, “умные” часы смартфоны и прочая техника. Ознакомиться со всем ассортиментом можно по этой ссылке.