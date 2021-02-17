Ozon запустил распродажу техники со скидками до 60% в честь 23 февраля

Так, машинка для стрижки Philips продается за 2 199 рублей вместо прежних 4 290 рублей.

Беспроводные наушники JBL T100TWS, в свою очередь, доступны с 42% скидкой.

За 1490 рублей вместо прежних 3590 рублей можно ухватить тостер Philips Daily Collection.

В акции также можно встретить и игры. Так, с 25% скидкой можно купить нашумевший тайтл Cyberpunk 2077 для консоли PS 4. А за полцены предлагается игра UFC 4.

В распродаже участвует более 1500 товаров, в числе которых наушники, телевизоры, “умные” часы смартфоны и прочая техника. Ознакомиться со всем ассортиментом можно по этой ссылке.