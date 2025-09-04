Paramount снимет фильм по Call of Duty — первая экранизация культовой серии игр

Студия займётся разработкой, продюсированием и дистрибуцией ленты, которая станет первой экранизацией культовой серии военных шутеров.

Подробности сюжета держатся в секрете, но у создателей огромный выбор: франшиза насчитывает более 30 игр, среди которых легендарные серии Modern Warfare и Black Ops. По данным Variety, договор предусматривает возможность дальнейшего расширения вселенной Call of Duty и на телевидение.

Решение Paramount стало частью активной экспансии после слияния со Skydance за $8 млрд. Ранее компания уже успешно экранизировала Sonic the Hedgehog, а теперь рассчитывает повторить успех с одной из самых прибыльных игровых серий в истории.

Напомним, что Call of Duty разошлась тиражом более 500 млн копий и принесла свыше $30 млрд выручки. Сроки выхода картины пока не объявлены, но студия обещает «блокбастер мирового уровня».