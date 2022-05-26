Партнёр PlayStation и Xbox раскрыл сроки выхода и характеристики новых консолей

Стоит отметить, что на этот раз источников информации стал не просто авторитетный инсайдер, а вполне известный бренд — производитель телевизоров TCL и по совместительству партнёр PlayStation с Xbox.

В рамках рассказа о том, как будет строиться рынок игровых устройств в следующем году, представители TCL рассказали, что условные PlayStation 5 Pro и новенькие Xbox Series выйдут в 2023-2024 гг.