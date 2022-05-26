Партнёр PlayStation и Xbox раскрыл сроки выхода и характеристики новых консолей

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Партнёр PlayStation и Xbox раскрыл сроки выхода и характеристики новых консолейСлив случился оттуда, откуда не ждали
Несмотря на то, что PlayStation 5 и Xbox Series X — достаточно дефицитные консоли, в Сети уже всплывают подробности о новых консолях серий.
Стоит отметить, что на этот раз источников информации стал не просто авторитетный инсайдер, а вполне известный бренд — производитель телевизоров TCL и по совместительству партнёр PlayStation с Xbox.
В рамках рассказа о том, как будет строиться рынок игровых устройств в следующем году, представители TCL рассказали, что условные PlayStation 5 Pro и новенькие Xbox Series выйдут в 2023-2024 гг.
Также они отметили, что новые игровые приставки смогут справляться с разрешением 8К при частоте кадров от 60 до 120 секунду. Вместе с этим они рассказали, что новинки получат графическую производительность, сопоставимую с Radeon RX 7700 XT. Для сравнения, актуальные консоли имеют GPU сравнимые с Radeon RX 6700 XT.