Перечислены часто встречаемые баги в нашумевшей игре Cyberpunk 2077

Напомним, что нескольким ранее игра, спустя полгода отсутствия, вернулась в PS Store. Отмечается, что большую часть ошибок уже исправили, однако тайтл все еще содержит проблемы критического характера. Так, согласно данным разработчика, пользователи, которые установили патч 1.23, чаще всего сталкиваются со следующими багами:

Герой Такэмура в миссии Play it Safe не звонит, даже если все остальные сюжетные задания выполнены. Нет возможности продолжить квест после получения задачи «Продолжить поиски или подождать звонка от Такэмуры»; «Приступ киберпсихоза: Дым над водой» — задание остается активным даже после его выполнения; «Трансцендентный опыт» — задача не завершается, так как пропал герой Стефан.