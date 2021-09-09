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Перечислены игры, вошедшие в список дисциплин Азиатских игр 2022 года

От Dota 2 до Street Fighter V
В два года назад киберспорт официально вошел в спортивную программу Азиатских игр. Сейчас же представители Олимпийского совета объявили игры, вошедшие в список дисциплин Азиатских игр 2022 года.
Перечислены игры, вошедшие в список дисциплин Азиатских игр 2022 года

Напомним, что Азиатские игр 2022 года начнутся 10 сентября и продлятся вплоть до 25. Состоятся они в городе Ханчжоу, Китай. В Олимпийском совете отобрали порядка 8 игр, которые войдут в дисциплину. Полный список выглядит так:

  1. Dota 2
  2. HearthStone
  3. PUBG Mobile Asian Games Version
  4. Arena of Valor Asian Games Version
  5. Street Fighter V
  6. Dream Three Kingdoms 2
  7. EA SPORTS FIFA branded soccer games
  8. League of Legends

Интересно, что до 2020 года киберспортивные матчи в Азиатских играх носили лишь демонстрационный характер. Теперь победителям турниров выдаются медали, которые учитываются в общем зачете.