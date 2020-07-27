Перечислены особенности грядущей FIFA21

Согласно обнародованным данным, тайтл оснастят интерактивной симуляцией матча. Напомним, что в прошлых частях геймеров уведомляли об исходе матча. В следующей же части исход игры можно отслеживать в режиме реального времени. Более того, игроки получат возможность вносить в него свои изменения. Сообщается, что в процессе игры пользователи смогут самостоятельно совершать замены или же и вовсе модифицировать схему игры.

Представители компании также поделились, что планируют усовершенствовать систему трансферов, увеличив возможности аренды игроков на разных условиях. Также в следующей части игры можно будет повлиять на возможности тренировки футболистов. Кроме того, геймеры смогут менять специализацию футболиста. Напомним, что официальный релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября текущего года.