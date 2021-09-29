Перечислены самые ненавистные пользователями из разных стран игровые компании

Само исследование было осуществлено с помощью программы SentiStrength. Инструмент самостоятельно изучал количество постов, в содержании которых были негативные отзывы о компаниях.

Как выяснилось, лидером в списке ненавистных компаний оказалась компания, подарившая миру культовую франшизу Assassin's Creed — Ubisoft. Так, согласно данным источников, свое недовольство в отношении компании выразили игроки из 23 стран, в том числе и из России.