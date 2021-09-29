Перечислены самые ненавистные пользователями из разных стран игровые компании

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Перечислены самые ненавистные пользователями из разных стран игровые компанииЛидером оказалась Ubisoft
Издание Rave Review опубликовало результаты исследования, в рамках которого выяснилось, какие игровые компании пользователи ненавидят больше всего.
Само исследование было осуществлено с помощью программы SentiStrength. Инструмент самостоятельно изучал количество постов, в содержании которых были негативные отзывы о компаниях.
Как выяснилось, лидером в списке ненавистных компаний оказалась компания, подарившая миру культовую франшизу Assassin's Creed — Ubisoft. Так, согласно данным источников, свое недовольство в отношении компании выразили игроки из 23 стран, в том числе и из России.
Нелюбимой оказалась и Capcom — плохо о ней отзывались пользователи в 9 странах мира. Также в списке оказалась Game Freak, разработавшая Pokemon, Konami, Relic, Activision, Rare, Nintendo и Epic Games.