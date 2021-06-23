Перечислены самые обсуждаемые игры в Twitter

Сообщается, что зачастую игры в Twitter обсуждаются пользователями из Японии, США и Кореи. Российские игроки не вошли в десятку активных пользователей, обсуждающих игровые темы в этой соцсети.

Итак, самой обсуждаемой в Twitter игрой в этом году стала приключенческая игра с открытым миром в стиле аниме — Genshin Impact. Второго места в этом списке удостоился многопользовательский шутер Apex Legends. И замыкает тройку лидеров мобильная игра в стиле аниме Ensemble Stars!. Также в первой десятке оказались Final Fantasy, Animal Crossing, Knives Out, Fortnite, Monster Hunter, Fate/Grand Order и Minecraft.