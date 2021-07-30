Перечислены самые популярные среди россиян игры

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Перечислены самые популярные среди россиян игрыОт World of Tanks до The Sims
Специалисты Wargaming, заручившись поддержкой Global Web Index, провели исследование, по результатам которого стало понятно, какие компьютерные игры наиболее востребованы среди россиян.
Сообщается, что в опросе принимали участие российские игроки в возрасте от 16 до 64 лет. Выяснилось, что наиболее популярной среди жителей России игрой является многопользовательский танковый симулятор World of Tanks — в него играют порядка 18% опрошенных. Второе место в этом рейтинге занял гоночный симулятор Need for Speed — его доля составила 11,7%. На третьем месте, в свою очередь, оказался Minecraft, который набрал 11,3%.
Что касается четвертого и пятого мест, на них расположились FIFA и The Sims соответственно.
“Игровой рынок России достаточно своеобразен, и исследование вновь это доказало. Многие франшизы, популярные по всему миру, не привлекают здесь такого же внимания”, — заметил PR-директор Wargaming в СНГ Иван Живица.