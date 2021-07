Перечислены самые популярные среди россиян игры

Сообщается, что в опросе принимали участие российские игроки в возрасте от 16 до 64 лет. Выяснилось, что наиболее популярной среди жителей России игрой является многопользовательский танковый симулятор World of Tanks — в него играют порядка 18% опрошенных. Второе место в этом рейтинге занял гоночный симулятор Need for Speed — его доля составила 11,7%. На третьем месте, в свою очередь, оказался Minecraft, который набрал 11,3%.

Что касается четвертого и пятого мест, на них расположились FIFA и The Sims соответственно.

“Игровой рынок России достаточно своеобразен, и исследование вновь это доказало. Многие франшизы, популярные по всему миру, не привлекают здесь такого же внимания”, — заметил PR-директор Wargaming в СНГ Иван Живица.