Издание Gizmochina поделилось новым материалом, в котором были перечислены самые прибыльные мобильные игры. Так, в прошлом месяце наиболее успешно себя показала многопользовательская онлайн-игра PUBG Mobile. Как сообщается, всего за месяц геймеры оставили в ней более 226 млн долларов. Отмечается, что большую часть данной суммы пришлась на геймеров из Китая - 53%, тогда как на втором месте находятся игроки из Соединенных Штатов - 10,2%.

Также в списке прибыльных мобильных игр числится и Honor of Kings, в которой геймеры оставили 204,5 млн долларов. Что интересно, порядка 95% доходов принесли геймеры из Китая. И замыкает тройку успешных игр для смартфонов Pokemon GO, которой удалось собрать 82,2 млн долларов.