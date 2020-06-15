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Перечислены самые прибыльные мобильные игры
От PUBG Mobile до Pokemon GO
Как известно, пандемия коронавирусной инфекции негативно отразилась на многих сферах. Однако игровая индустрия, согласно данным источников, только улучшилась. Так, многие пользователи, находясь на самоизоляции, начали больше времени уделять разным тайтлам.
Издание Gizmochina поделилось новым материалом, в котором были перечислены самые прибыльные мобильные игры. Так, в прошлом месяце наиболее успешно себя показала многопользовательская онлайн-игра PUBG Mobile. Как сообщается, всего за месяц геймеры оставили в ней более 226 млн долларов. Отмечается, что большую часть данной суммы пришлась на геймеров из Китая - 53%, тогда как на втором месте находятся игроки из Соединенных Штатов - 10,2%.
Также в списке прибыльных мобильных игр числится и Honor of Kings, в которой геймеры оставили 204,5 млн долларов. Что интересно, порядка 95% доходов принесли геймеры из Китая. И замыкает тройку успешных игр для смартфонов Pokemon GO, которой удалось собрать 82,2 млн долларов.