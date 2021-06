Перечислены самые скачиваемые игры для PlayStation

Так, согласно опубликованным данным, чаще всего владельцы PS5 из США/Канады покупают Resident Evil Village. На втором месте в данном списке оказались игры Returnal и FIFA 21, тогда как третью строчку в США и Канаде занял MLB The Show 21. Также в рейтинге нашлось место для Spider-Man: Miles Morales (Marvel's Spider-Man: Miles Morales), Subnautica, NBA 2k21, It takes two, MK 11 и других игр.