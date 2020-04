Переиздание популярного шутера в комиксовом стиле Borderlands на неделю станет бесплатным

Так, поиграть в издание Borderlands - Game of the Year Edition можно будет абсолютно бесплатно как пользователям сервиса цифровой дистрибуции Steam, так и владельцам консоли Xbox One. Само издание представляет из себя усовершенствованный Ultra HD ремастер оригинального шутера в комиксовом стиле. В состав данного издания также входит дополнительный контент.

Для ПК геймеров бесплатный доступ будет активен вплоть до 20:00 по Москве 23 апреля, тогда как для владельцев Xbox One акция завершится уже 22 апреля в 10:00 по московскому времени.