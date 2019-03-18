Переиздание Resident Evil 1998 года оказалась успешнее Resident Evil 7

Переиздание игры Resident Evil 1998 года с улучшенной графикой и старым подходом к игровому процессу оказалось заметно успешнее, чем Resident Evil 7.

В конце февраля Capcom отчитывалась о продажах 3 миллионов копий для всех платформ. Самое интересное, что ПК-версия была распродана тиражом более миллиона на площадке цифровой дистрибуции Steam и через других ритейлеров, продававший ключи Steam для игры.

Для сравнения, последняя новинка серии, Resident Evil 7, вышедшая в 2017 году, до сих пор не преодолела рубеж в миллион владельцев в Steam. То есть, переиздание Resident Evil 2 значительно превзошло её. При этом ремейк вышел только 25 января 2019 года.