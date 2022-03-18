Перекупщики начали продавать портативную консоль Steam Deck по сильно завышенной цене

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Перекупщики начали продавать портативную консоль Steam Deck по сильно завышенной ценеСамую топовую версию предлагают за 2500 долларов вместо изначальных 650
Несмотря на то, что продажи Steam Deck вроде как начались, любой желающий до сих пор не может получить первую портативную консоль Valve. Всё дело в том, что сейчас компания рассылает экземпляры тем покупателям, которые в числе первых сделали предзаказ.
Но, как это часто бывает в момент несвободной продажи, появились перекупщики. Они начали продавать купленные единицы Steam Deck на различных площадках, в том числе и на eBay.
Именно там версию консоли на 64 ГБ можно приобрести за 1200 долларов. Для сравнения, рекомендованная цена данной модификации — 399 долларов. То же касается и более старших моделей — версии на 256 и 512 ГБ продаются за 1500 и 2500 долларов соответственно, вместо официальных 530 и 650 долларов.
Отметим, что изначально перекупщики стали предлагать свои места в очереди летом 2021 года. Тогда цены доходили до 5000 долларов за лот.