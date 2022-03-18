Перекупщики начали продавать портативную консоль Steam Deck по сильно завышенной цене

Но, как это часто бывает в момент несвободной продажи, появились перекупщики. Они начали продавать купленные единицы Steam Deck на различных площадках, в том числе и на eBay.

Именно там версию консоли на 64 ГБ можно приобрести за 1200 долларов. Для сравнения, рекомендованная цена данной модификации — 399 долларов. То же касается и более старших моделей — версии на 256 и 512 ГБ продаются за 1500 и 2500 долларов соответственно, вместо официальных 530 и 650 долларов.