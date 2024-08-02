Перенесенный множество раз S.T.A.L.K.E.R. 2 получит демо-версию. Но есть нюанс

Но есть нюанс — доступ у них будет лишь в рамках выставки Gamescom 2024, которая пройдет в Кёльне с 21 по 25 августа. Саму демо-версию можно будет попробовать на стенде Xbox в публичной зоне.

Отметим, что ранее в июне игра уже была представлена на Summer Game Fest. В августе GSC Game World проведет специальную презентацию S.T.A.L.K.E.R. 2 на каналах Xbox, включающую интервью с разработчиками, новый геймплей и демонстрацию одного из квестов.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет 20 ноября для PC и Xbox Series X/S и будет доступен в Game Pass с первого дня релиза.