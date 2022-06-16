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Перенесли на год: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в декабре 2023 года«Ждалкер» он такой
В последнее время разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl подкидывают всё менее и менее приятные новости.
Сначала в рамках презентации Xbox стало известно, что проект перенесли на 2023 год. Затем представители компании-разработчика официально объявили об отказе от русскоязычной озвучки.
Теперь же на странице игры в Steam появилась дата её выхода. Оказалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу лишь в декабре следующего года.
Это, к слову, на целый год позже изначальной даты релиза — ранее GSC Game World заявляли о переносе проекта лишь на 8 декабря 2022 года.
Стоит отметить, что в магазине Xbox до сих пор стоит дата 8 декабря 2022 года. Но учитывая, что сама Microsoft признала факт переноса, на эту дату уже можно и не ориентироваться.