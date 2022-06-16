Перенесли на год: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в декабре 2023 года

Сначала в рамках презентации Xbox стало известно, что проект перенесли на 2023 год. Затем представители компании-разработчика официально объявили об отказе от русскоязычной озвучки.

Теперь же на странице игры в Steam появилась дата её выхода. Оказалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу лишь в декабре следующего года.