Перенос GTA 6 открыл «осеннее окно» для других игр — EA и Take-Two уже заняли места

Издатели начали активно занимать освободившиеся даты, чтобы избежать прямой конкуренции с одним из самых ожидаемых проектов в игровой индустрии. Первыми среагировали Electronic Arts и сама Take-Two.

EA уже подтвердила, что новая часть Battlefield выйдет до конца текущего финансового года, который завершится в марте 2026 года. Take-Two тоже не упустила момент — студия планирует выпустить игру Mafia: The Old Country в этот же период.

В числе других проектов, которые могут воспользоваться отсрочкой GTA 6, упоминаются Dying Light: The Beast от Techland и Killing Floor 3 от Embracer. Ожидается, что этот период также станет удачным временем для выпуска дополнений, ремастеров и игр от независимых студий, уже близких к завершению разработки.

Эксперты считают, что такие проекты смогут лучше раскрыться без конкуренции с масштабным релизом Rockstar. Однако аналитики предупреждают, что перенасыщение осеннего сезона может привести к жесткой конкуренции даже среди более скромных тайтлов.