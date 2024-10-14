«Переоцененный» PS5 Pro оказался самой популярной консолью на Amazon среди актуальных

Без дисковода и подставки, новая консоль от Sony вызвала много обсуждений, особенно касательно ее стоимости.

Тем не менее, PS5 Pro уже сейчас пользуется огромным спросом: менее чем за месяц до официального релиза 7 ноября, консоль опередила многие предложения, включая Xbox, по количеству предварительных заказов.

На Amazon PS5 Pro занимает третье место в списке бестселлеров в категории видеоигр, уступая лишь подарочным картам PlayStation и Xbox.

Стандартная версия PS5 расположена только на 12 месте, а Xbox вообще не представлен в топ-50. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах.

Несмотря на скромную стартовую линейку игр, PS5 Pro явно привлекает внимание геймеров, и, по прогнозам, спрос на нее будет только расти, особенно с выходом таких игр, как GTA 6 и Death Stranding 2.