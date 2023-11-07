Персонажи в играх Microsoft начнут управляться новейшим искусственным интеллектом

В партнерстве с компанией Inworld AI, базирующейся в Кремниевой долине, Microsoft планирует внедрить ИИ в неигровых персонажей (NPC), делая их более реалистичными и умными.

Традиционно, NPC в играх повторяют заранее записанные фразы, что порой нарушает погружение в игровой мир.

Но свежая инициатива редмондцев направлена на создание персонажей, которые могут вести себя естественнее и предлагать более органичные взаимодействия с игроками, например, отправляя их на захватывающие квесты.

Inworld AI, оцененная более чем в полмиллиарда долларов после последнего раунда финансирования, стремится интегрировать свои разработки в предстоящие игры для Xbox. И это открывает новые горизонты для разработчиков любого масштаба по всему миру.