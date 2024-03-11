Первая игровая выставка в 2024 году начнется уже 18 марта

Game Developers Conference 2024 (GDC 2024) официально откроет свои двери 18 марта. Крупнейшие компании в игровой индустрии соберутся в Сан-Франциско. Сообщается, что главным фокусом для них станет искусственный интеллект.

Участники выставки смогут послушать сотни лекций и пообщаться на темы от разработки звука до создания крутой графики.

Разумеется, на выставку приедут и гиганты вроде Microsoft, NVIDIA, Tencent и многих других. Кстати, если вдруг собираетесь лично посетить GDC 2024, готовьтесь выложить не меньше $300 за минимальный билет.

Отметим, что на GDC редко представляют какие-то крупные проекты. Но кто знает, вдруг в этом году произойдет что-то необычное?