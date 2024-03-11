Первая игровая выставка в 2024 году начнется уже 18 марта

Опубликовано 11 марта 2024, 13:12
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Первая игровая выставка в 2024 году начнется уже 18 мартаЖдем!
Уже скоро стартует главная выставка из ближайших для всех, кто любит игры!
Game Developers Conference 2024 (GDC 2024) официально откроет свои двери 18 марта. Крупнейшие компании в игровой индустрии соберутся в Сан-Франциско. Сообщается, что главным фокусом для них станет искусственный интеллект.
Участники выставки смогут послушать сотни лекций и пообщаться на темы от разработки звука до создания крутой графики.
Разумеется, на выставку приедут и гиганты вроде Microsoft, NVIDIA, Tencent и многих других. Кстати, если вдруг собираетесь лично посетить GDC 2024, готовьтесь выложить не меньше $300 за минимальный билет.
Отметим, что на GDC редко представляют какие-то крупные проекты. Но кто знает, вдруг в этом году произойдет что-то необычное?