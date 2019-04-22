Первая полноценная карманная приставка отмечает 30-летие

21 апреля 2019 года портативной приставке Game Boy исполнилось 30 лет. Первая популярная карманная приставка впервые увидела свет 21 апреля 1989 года в Японии.

В августе того же года Nintendo выпустила её в США, в Европе она появилась в 1990 году, а официальные продажи в России начались только в ноябре 1994 года.

Приставка имела монохромный дисплей с разрешением 160×144 пикселей. Благодаря функции GameLink можно было соединить две приставки и играть в паре. В 1996 году стал доступен Game Boy Pocket на 30% меньше по размерам, но получивший экран большего размера и питание только от двух батареек AAA, в 1998 году вышел Game Boy Color c цветным экраном, а в 2001 году — Game Boy Advance в новом форм-факторе. Последней в линейке стала приставка Game Boy Micro, вышедшая в 2005 году. Суммарные продажи Game Boy составили 118 миллионов с лишним.