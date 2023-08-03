Первое дополнение для «российского Bioshock» Atomic Heart получило высокие оценки игроков

Дополнение впечатлило игровое сообщество своим сюжетом, масштабными сценами и занимательным боем. И с таким мнением не сложно согласиться — игра предлагает уникальную историю, отдельные сильные сцены и интересного главного героя.

В Atomic Heart игроки погружаются в безумный и сублимированный утопический мир, где они участвуют в взрывных столкновениях с роботами. Игра хорошо оптимизирована, предлагает достойную графику и захватывающий геймплей.

Отзывы игроков отмечают, что, несмотря на некоторые недостатки, дополнение для Atomic Heart является качественным для 2023 года шутером.

Напомним, что DLC, получившее название «Инстинкт Истребления», вышло накануне. Оно доступно на всех основных платформах: ПК, Xbox Series и PlayStation 5.