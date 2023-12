Первую часть The Last of Us признали одним из худших портов для ПК в 2023 году

Всего в антитоп вошло 6 портов для ПК. Популярная The Last of Us, по мотивам которой вышел одноимённый сериал, заняла 6 место, порт просто неиграбельный из проседания графики и зависаний. Со второго по пятое места получили Star Wars Jedi: Survivor, ремейк Dead Space, Redfall, Forspoken

А «почётное» первое место и звание худшей игры года для ПК получила Wild Hearts, вышедшая 16 февраля. В Digital Foundry отметили, что порт «тормозит» на 100 мс почти на всех эпизодах. Причём не помогла даже тестовая RTX 4090.