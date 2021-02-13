Первую часть “Ведьмака” можно скачать бесплатно и навсегда

The Witcher: Enhanced Edition представляет из себя ролевую игру по мотивам одноименной серии романов писателя Анджея Сапковского, разработанную известной польской студией CD Projekt RED. Протагонистом игры является ведьмак Геральт из Ривии, а действия в ней разворачиваются после событий саги о ведьмаке.

Для того, чтобы получить бесплатную копию первой части “Ведьмака” необходимо добавить в свой аккаунт на GOG бесплатную карточную игру ГВИНТ. Финальным этапом является подписка на рассылку GOG. Далее переходим на страницу игры и устанавливаем ее бесплатно. Отметим, что без карточной игры ГВИНТ в библиотеке акция не сработает.