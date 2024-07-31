Первые ревизии Xbox One рискуют стать «кирпичом» — консоль не может обновить прошивку

Проблема затрагивает оригинальные консоли, выпущенные в 2013 году. Они не могут загрузить обновления ни через интернет, ни через USB.

Эта неисправность была выявлена пользователями на форумах, когда новые и бывшие в употреблении консоли не могли обновиться после сброса настроек.

Проблема связана с консолями, работающими на старых версиях прошивки. Если такие устройства сбросить до заводских настроек, они перестанут функционировать, пока Microsoft не найдет решение. Консоли с более новыми прошивками обновляются без проблем.

Эта ситуация поднимает вопросы о будущем консолей, зависящих от интернет-подключения.

Старые устройства, как Atari VCS, можно использовать спустя десятилетия, если они физически исправны. Современные же консоли могут стать неработоспособными без доступа к онлайн-сервисам.

Microsoft уже работает над решением проблемы и планирует восстановить работоспособность затронутых устройств.