Первые скриншоты показали, как будет выглядеть нашумевшая Hogwarts Legacy на карманной консоли Nintendo Switch

Первые скриншоты показали, как будет выглядеть нашумевшая Hogwarts Legacy на карманной консоли Nintendo SwitchНо всё ещё лучше, чем Mortal Kombat 1 для той же платформы
Поклонники игры Hogwarts Legacy в предвкушении ожидают её выход на портативной консоли Nintendo Switch.
И, судя по всему, их ожидание скоро завершится. Проект уже доступен для предзаказа в официальном магазине eShop. Релиз игры запланирован на 14 ноября.
Также были раскрыты и цены на игру. Базовая версия обойдётся в $59,99, в то время как Deluxe-издание будет стоить уже $69,99.
Проект будет доступен в цифровом формате — информации о физических копиях пока нет. Кроме того, будет доступен платный набор Hogwarts Legacy: Dark Arts Pack. Владельцы базовой версии смогут приобрести его отдельно, в то время как в Deluxe-издании он будет включен по умолчанию.
Однако стоит отметить, что версия игры для Nintendo Switch будет занимать всего 6,8 ГБ, в отличие от версии для PS5, которая весит более 79 ГБ.
Это может свидетельствовать о том, что графика в портативной версии будет упрощена, что подтверждают и официальные скриншоты.