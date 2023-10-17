Первые скриншоты показали, как будет выглядеть нашумевшая Hogwarts Legacy на карманной консоли Nintendo Switch

И, судя по всему, их ожидание скоро завершится. Проект уже доступен для предзаказа в официальном магазине eShop. Релиз игры запланирован на 14 ноября.

Также были раскрыты и цены на игру. Базовая версия обойдётся в $59,99, в то время как Deluxe-издание будет стоить уже $69,99.

Проект будет доступен в цифровом формате — информации о физических копиях пока нет. Кроме того, будет доступен платный набор Hogwarts Legacy: Dark Arts Pack. Владельцы базовой версии смогут приобрести его отдельно, в то время как в Deluxe-издании он будет включен по умолчанию.