Первый бандл новенькой PS5 Slim с игрой в комплекте выйдет уже в начале ноября

Обновлённая модель обещает множество преимуществ: уменьшенные размеры, меньший вес и увеличенный внутренний объём хранилища — с 825 ГБ до 1 ТБ.

К тому же, к PS5 Slim можно будет добавить съёмный дисковод за €119,99.

Что касается цен, то цифровая версия обойдётся в €449,99, а версия с дисководом — в €549,99. Ожидается, что PS5 Slim появится на рынке США в ноябре, хотя точная дата пока не уточнена. В Японии старт продаж запланирован на 10 ноября 2023 года.

И вот главная новость: первый бандл PS5 Slim будет включать в себя игру Marvel’s Spider-Man 2. Стоимость комплекта составит $559,99, а дата выпуска намечена на 8 ноября 2023 года. Пока неизвестно, будет ли игра представлена в цифровом формате или на физическом носителе.