Первый Diablo стал доступен для игры прямиком через браузер

Игровая индустрия довольно слабо справляется с сохранением собственной богатой истории. Тяжелую и неблагодарную работу по обеспечению того, чтобы классические игры все еще были доступны для будущих поколений выполняют энтузиасты.

Некоторым из них издатели умудряются угрожать судом, что выглядит еще абсурднее, если учесть, что сами издатели не предпринимают никаких усилий для сохранения памяти об играх прошлого. Но к счастью, бывают и иные случаи. Так, код оригинальной Diablo стал доступен общественности, что привело к одному из самых странных ее портов: Diablo для современных браузеров.

Появление подобной версии игры — это ни разу не призыв к пиратству, так как вам все равно нужна оригинальная игра, либо же ее пробная бесплатная версия. Разумеется вам не нужны устаревшие физически носители с образом игры — вы спокойно можете купить копию в интернет-магазине GOG.