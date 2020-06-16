Первый месяц подписки на игры EA подешевел на 70%

Напомним, что в обычное время EA Access доступна за 299 рублей в месяц, тогда как сейчас, благодаря акции, первый месяц подписки для консоли PlayStation стоит всего 89 рублей. В то же время, для геймеров, играющих с ПК, стоимость первого месяца подписки еще меньше, а именно 69 рублей.

Стоит отметить, что данная акция действует ограниченное количество времени. Так, воспользоваться 70% скидкой на первый месяц пользования EA Access можно вплоть до 29 июня. Купить месяц подписки со скидкой для ПК можно по этой ссылке и для фирменной консоли от Sony по этой.

Подписка позволяет не только играть в тайтлы из огромной библиотеки Electronic Arts, включая Need for Speed Heat и FIFA 20, но и оценивать новинки компании до их официального выхода.