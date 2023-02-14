Первый обзор шлема PlayStation VR2 раскрыл новые подробности об устройстве

Судя по обзору, второе поколение VR-шлема от Sony поставляется в компактном и лёгком корпусе. При этом в комплекте с гарнитурой идут пара контроллеров PlayStation Sense, наушники и кабель USB-C для зарядки.

Авторы обзора особенно впечатлились четырьмя камерами, расположенными на внешней стороне гарнитуры. Они отвечают за отслеживание движений игрока. Специалисты также отметили, что кабель USB-C постоянно подключен к PSVR 2, но так как он достаточно длинный, игроки смогут легко маневрировать им в гостиной.

В свою очередь контроллеры PlayStation Sense были описаны как «лёгкие и гладкие на ощупь, с регулируемыми ремешками для рук, портами для зарядки USB-C и перезаряжаемыми аккумуляторами».

В CNET сделали акцент на том, что настройка PlayStation VR2 намного проще по сравнению с гарнитурой первого поколения.