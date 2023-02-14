Игры
08:14, 14 февраля 2023
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Первый обзор шлема PlayStation VR2 раскрыл новые подробности об устройстве

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PlayStation VR2 поступит в продажу уже на следующей неделе, 22 февраля. Незадолго до этого японцы из Sony дали новинку на тест нашим коллегам из CNET.

Первый обзор шлема PlayStation VR2 раскрыл новые подробности об устройстве

Фото: PlayFront

Судя по обзору, второе поколение VR-шлема от Sony поставляется в компактном и лёгком корпусе. При этом в комплекте с гарнитурой идут пара контроллеров PlayStation Sense, наушники и кабель USB-C для зарядки.

Авторы обзора особенно впечатлились четырьмя камерами, расположенными на внешней стороне гарнитуры. Они отвечают за отслеживание движений игрока. Специалисты также отметили, что кабель USB-C постоянно подключен к PSVR 2, но так как он достаточно длинный, игроки смогут легко маневрировать им в гостиной.

В свою очередь контроллеры PlayStation Sense были описаны как «лёгкие и гладкие на ощупь, с регулируемыми ремешками для рук, портами для зарядки USB-C и перезаряжаемыми аккумуляторами».

В CNET сделали акцент на том, что настройка PlayStation VR2 намного проще по сравнению с гарнитурой первого поколения.

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