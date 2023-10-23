Первый трейлер долгожданной GTA 6 покажут уже на этой неделе

Инсайдер из Reddit предоставил веские доказательства того, что презентация игры может состояться уже 26 октября. Он написал, что его супруга работает в компании Rockstar и получила доступ к трейлеру заранее.

Пользователь под ником FollowTheDamnLeakCJ поделился подробностями трейлера, включая информацию о его музыкальном сопровождении и ключевых моментах.

Согласно утечке, трейлер будет сопровождаться песней «That’s All» группы Genesis и покажет главных героев — Джейсона и Люсию — в характерных для серии GTA ситуациях: погоне на высокой скорости, перестрелке и на фоне самого Vice City.

В одном из эпизодов Джейсон и Люсия якобы направляют оружие друг на друга в сомнительном мотеле.

Пока неясно, будет ли трейлер сопровождаться датой выхода игры, но комментарии генерального директора Take-Two Страусса Зельника намекают на возможный релиз GTA 6 уже в 2024 году.