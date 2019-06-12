Первый в мире игровой браузер стал доступен всем желающим

Компания Opera объявила о предоставлении раннего доступа к новому браузеру Opera GX. ОН позиционируется как первый в мире игровой браузер.
Анонс браузера состоялся в мае. А теперь, Opera GX могут установить все желающие с операционной системой Windows. Официальный релиз Opera GX ожидается ближе к концу года. Браузер предлагается бесплатно.
Это специальная версия браузера Opera, получившая ряд функций, ориентированных специально на любителей компьютерных игр. Например, можно ограничить объем памяти и мощностей CPU, которые может задействовать браузер. В боковой панели интегрирован стриминговый сервис Twitch. Также в «уголке геймера» собраны лучшие предложения, сообщения о новых релизах и другие игровые новости.
Opera GX имеет встроенные звуковые эффекты, созданные в сотрудничестве с саунд-дизайнером Рубеном Ринконом и группой Berlinist, недавно получившей номинацию от BAFTA Games Awards за оригинальный саундтрек к игре Gris.
Также в браузере можно полностью настроить дизайн — выбрать цвет, разные спецэффекты и темы. Вскоре обещана пока недоступная функция «видео поверх игры». Она позволяет смотреть руководства, прохождения игр, стримы или любой другой видеоконтент во всплывающем окне поверх игр.