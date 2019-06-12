Первый в мире игровой браузер стал доступен всем желающим

Компания Opera объявила о предоставлении раннего доступа к новому браузеру Opera GX. ОН позиционируется как первый в мире игровой браузер.

Анонс браузера состоялся в мае. А теперь, Opera GX могут установить все желающие с операционной системой Windows. Официальный релиз Opera GX ожидается ближе к концу года. Браузер предлагается бесплатно.

Это специальная версия браузера Opera, получившая ряд функций, ориентированных специально на любителей компьютерных игр. Например, можно ограничить объем памяти и мощностей CPU, которые может задействовать браузер. В боковой панели интегрирован стриминговый сервис Twitch. Также в «уголке геймера» собраны лучшие предложения, сообщения о новых релизах и другие игровые новости.