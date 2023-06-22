«Петушиный детектив»: анонсирована чёрно-белая игра про необычных сыщиков

Главные герои — Сонни Фезерленд и Марти МакЧикен — станут участниками ещё одного игрового приключения, где их главной целью будет раскрытие нового дела.

По словам разработчиков, детективы будут исследовать подземный мир насекомых и столкнутся с «тёмными секретами прошлого». Проект предложит мрачную атмосферу, чёрный юмор и харизматичных персонажей.