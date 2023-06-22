Игры
20:01, 22 июня 2023
1 мин.

«Петушиный детектив»: анонсирована чёрно-белая игра про необычных сыщиков

Выглядит неординарно

Состоялся анонс новой адвенчуры «Chicken Police: Into The Hive!».

Главные герои — Сонни Фезерленд и Марти МакЧикен — станут участниками ещё одного игрового приключения, где их главной целью будет раскрытие нового дела.

По словам разработчиков, детективы будут исследовать подземный мир насекомых и столкнутся с «тёмными секретами прошлого». Проект предложит мрачную атмосферу, чёрный юмор и харизматичных персонажей.

«Петушиный детектив»: анонсирована чёрно-белая игра про необычных сыщиков
PCGamesN

К слову, главными героями выступают два человекоподобных петуха. Отметим, что «Chicken Police: Into The Hive!» — это классическая приключенческая игра с элементами визуальной новеллы. В ней будет более 35 локаций и свыше 30 озвученных персонажей. Релиз игры запланирован на 2024 год для персональных компьютеров.

Источник:PCGamesN
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