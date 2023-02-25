Пиратская копия взломанной игры Hogwarts Legacy оказалась производительнее лицензионной

Пиратская копия взломанной игры Hogwarts Legacy оказалась производительнее лицензионнойВыяснил игровой критик
Недавно вышедшая игра по мотивам «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy быстро завоевала популярность. Игру хвалят за отличную графику, классный сюжет и поддержку всех современных технологий, в том числе за рейтрейсинг и поддержку Nvidia DLSS 3.
Фото: Insider-gaming.com
Но после взлома игры оказалось, что «крякнутая» версия более производительная, чем лицензионная. Как отмечается, лицензионная Hogwarts Legacy выдаёт меньше FPS, чем взломанная, которая при сравнении выдала стабильные 60 кадров. Лицензионная в среднем — не более 50 FPS.
Игры сравнил критик, блогер и автор YouTube-канала «KyoKat PC Gameplay | Benchmark». Он запустил обе версии Hogwarts Legacy на компьютере с процессором Intel Core i7 7700, видеокартой GeForce GTX 1060 6 ГБ, 16 ГБ ОЗУ и SSD, разрешением Full HD и пресетом настроек — низкие, кроме того, была активирована функция FSR 2.0 с упором на «качество».