Пиратская версия S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась на торрентах в день релиза

Опубликовано 22 ноября 2024, 08:211 мин.
Пиратская версия S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась на торрентах в день релизаНо это не помешало популярности проекта
20 ноября состоялся долгожданный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, однако игра мгновенно оказалась на торрентах.
Основной причиной стал релиз проекта в магазине GOG, который распространяет проекты без DRM-защиты. Установщик от GOG оперативно попал в руки любителей пиратского контента.
Однако даже версия игры, выпущенная в Steam с защитой DRM от Valve, не устояла перед хакерами.
Группировка Rune заявила о создании первой «таблетки», позволившей обойти защиту. Несмотря на это, утечка не повлияла на популярность шутера. По данным SteamDB, пиковый онлайн в игре превысил 80 000 пользователей, что подтверждает высокий интерес к проекту.
S.T.A.L.K.E.R. 2 остаётся востребованным среди игроков, несмотря на сложности с защитой, доказывая, что многие предпочитают поддерживать разработчиков, покупая игру легально.