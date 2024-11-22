Пиратская версия S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась на торрентах в день релиза

Основной причиной стал релиз проекта в магазине GOG, который распространяет проекты без DRM-защиты. Установщик от GOG оперативно попал в руки любителей пиратского контента.

Однако даже версия игры, выпущенная в Steam с защитой DRM от Valve, не устояла перед хакерами.

Группировка Rune заявила о создании первой «таблетки», позволившей обойти защиту. Несмотря на это, утечка не повлияла на популярность шутера. По данным SteamDB, пиковый онлайн в игре превысил 80 000 пользователей, что подтверждает высокий интерес к проекту.

S.T.A.L.K.E.R. 2 остаётся востребованным среди игроков, несмотря на сложности с защитой, доказывая, что многие предпочитают поддерживать разработчиков, покупая игру легально.